Antalya'da bir hastane komşu bina sakinlerine gürültüsüyle uykusuz bırakıyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:41

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:43

Antalya Muratpaşa Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi Şenol Çimen Apartmanı’nda oturanların yanlarında apart otel projesi olarak başlayan inşaata hastane ruhsatı verilmesiyle hayatları değişti. Hastane ile aralarında sadece 1 ağaç mesafesi bulunan bina sakinleri ses nedeniyle uykusuzluk ve yorgunluktan şikayetçi. Sesi önlemek için pencerelerini sürekli kapalı tutan bina sakinleri için de sıcak yaz aylarında evde havasız bir yaşam sürmek zorunda kalıyoruz diyor.

Bina sakinlerinden Aslı Akdemir, babasının rahatsızlığı nedeniyle klima çalıştıramadıklarını, pencere de açamadıklarını, çoğu gece uyumakta zorlandıklarını ve kulak çınlamasını problemi çektiklerini, ses nedeniyle psikolojik gerginlik yaşadıklarını söylüyor.

HASTANE YÖNETİMİ ŞİKAYETLERE DUYARSIZ İDDİASI

Site yöneticisi Ayşegül Barçin, hastanenin faaliyete geçmesinden itibaren 15 yıldır her geçen süre şiddeti daha da artan sesten dolayı yaşadıkları sorunları ve şikayetlerini hem kamu hem de hastane yönetimine ilettiklerini ancak cevap alamadıklarını söylüyor. Barçin hastane başhekimi ile görüşme yaptığını, sesin azaltılması için ses duvarı yapılmasının bütçe planlaması içine dahil edildiğinin söylenmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak sözü geçen ses duvarının yapılmadığını belirtiyor. Barçin, son dönemde ise hastane yönetimi ile irtibatlarının kesildiğini, telefonlarına ve görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını öne sürüyor.

HASTANE ORTAKLIKLARININ KİMLİĞİ SORUNUN ÇÖZÜMÜNE ENGEL Mİ?

Site sakinlerinden Kemal Cengiz, işe sürekli uykusuz gittiğini, kira ve ev fiyatlarının yüksekliğinden dolayı da taşınamadığını belirterek, “İnsanlara sağlık dağıtan bir müessesenin yanı başımdaki 24 katlı bir binada yaşayan insanların ses duyarlılığına karşı, bu işi düzeltin taleplerine kayıtsız ve duyarsız kalmaları bunların ne derece bir sağlık kuruluşu olduğunu sorgulamama sebep oluyor. Sağlık kuruluşunun devletin üst yönetiminden birinin ortaklığı olduğu için bir şey yapılamadığı söyleniyor. Öyleyse yandık. Bu sesle sonsuza dek yaşayacağız. Bu ülkede herkesin sağlıklı yaşam hakkının kırıntısı varsa ve biz bu haktan yararlanacaksak tüm kamu kurumlarını bu duyarsız hastaneye yaptırım uygulamasını ve bu sağlıksız ortamın ortadan kaldırılmasını istiyoruz” diyor.

YASALARDA KONUT VE HASTANE ARASINDAKİ MESAFEYE DAİR NETLİK YOK

İmar ile ilgili yasal düzenlemelerde konut ve hastane arasında olması gereken, “çekme” olarak tabir edilen mesafeye dair net bir rakam ya da ölçü belirtilmemesi, bir otel ya da konut projesinin kolaylıkla hastaneye dönüştürülmesine sebep olurken, sonucu tıbbi atıklar, ambulans sesleri, artan trafik ve park problemine eşlik eden 7-24 uğultu ile yaşamaya mecbur bırakılmak oluyor.

Habere konu olan şikayetle ilgili görüş almak için görüşme talebinin telefonla iletildiği hastane yönetiminden aradan 5 gün geçmesine rağmen bir yanıt alınamadı.