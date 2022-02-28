Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya’da apartmana yayılan kötü kokunun ardından bir şahsın evinde cansız bedeni bulundu. Binaya yayılan ağır koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tulum ve maske ile tamamlayabildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş kat dairesinde, bina içine ağır bir kokunun yayılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bina içinde ve çevresinde yaptıkları incelemede ağır kokunun giriş kat dairesinden geldiğini tespit etti.
CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI
Çilingir vasıtasıyla girilen dairede 54 yaşındaki Mehmet Göktepe'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı.
Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Göktepe'nin cesedinden yayılan koku nedeniyle polisler zor anlar yaşadı.
Olay yeri inceleme ekipleri daireye maske ve tulumlarıyla girip çalışma yapabildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Göktepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Şahsın yalnız yaşadığı ve boyacı ustası olduğu öğrenildi.
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