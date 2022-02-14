Antalya'da gazeteciler kalem bıraktı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu, yerel basında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Antalya’da kalem bırakarak oturma eylemi yaptı.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Antalya’da yapılan 65. Başkanlar Konseyi toplantısında, yerel basında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için eylem kararı alındı.
"EYLEMLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Karar uyarınca, toplantıya katılan gazeteciler kalem bırakarak oturma eylemi yaptı.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Açıklamalar yapıyoruz ancak İletişim Başkanlığı, Anadolu basınının sorunlarını çözmek için en küçük bir çalışma yapmıyor. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Antalya'daki 65. Başkanlar Konseyi toplantısında eylem kararı aldık. Konsey üyelerimizle oturma eylemi yapıp kalem bıraktık. Eylemlerimizi devam ettireceğiz" dedi.
İlgili Haberler
- Gazeteci Gulsum Khalilova Kiev'den bildirdi: Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür
- BM: Afganistan'da gözaltına alınan yabancı gazeteciler serbest bırakıldı
- Gazeteci Sedef Kabaş: Meselenin hala bir atasözü ya da iddia edildiği gibi bir hakaret olduğunu sanan var mı?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den Liderler Zirvesi değerlendirmesi
- Bakanlık ve sendika kritik olay için bir araya geliyor
- Dalaman'da ev yangını
- 41 günde yapılan 28 adet Covid-19 testi pozitif
- Biri donmuş, biri parçalanmış...
- 2 yıldır otelde kalan adamdan acı haber
- Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı arttı!
- Düğün salonunda polise saldırıda yeni görüntüler
- VAR'dan iptal kararı
- Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Putin'e rapor