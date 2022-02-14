Antalya'da gazeteciler kalem bıraktı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, yerel basında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Antalya’da kalem bırakarak oturma eylemi yaptı.

ANKA
14 Şubat 2022 Pazartesi, 20:05
Antalya'da gazeteciler kalem bıraktı
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Antalya’da yapılan 65. Başkanlar Konseyi toplantısında, yerel basında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için eylem kararı alındı.

"EYLEMLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Karar uyarınca, toplantıya katılan gazeteciler kalem bırakarak oturma eylemi yaptı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Açıklamalar yapıyoruz ancak İletişim Başkanlığı, Anadolu basınının sorunlarını çözmek için en küçük bir çalışma yapmıyor. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Antalya'daki 65. Başkanlar Konseyi toplantısında eylem kararı aldık. Konsey üyelerimizle oturma eylemi yapıp kalem bıraktık. Eylemlerimizi devam ettireceğiz" dedi.


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