Antalya'da otomobil palmiyelere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkıp palmiyelere çarpan otomobildeki Ahmet Erdem Sucu (31) yaşamını yitirdi, sürücü İ.H.B. (19) ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda İ.H.B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiyelere çarpıp hurdaya döndü.
Kazada Ahmet Erdem Sucu hayatını kaybetti, sürücü İ.H.B. ise ağır yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İ.H.B.'yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara çarpma anı yer aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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