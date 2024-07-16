Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:54
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
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Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka ilden Antalya'ya kaçak silah taşıdığı belirlenen aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, koltuk altına saklanan 14 ruhsatsız tabanca ile 14 şarjör ele geçirildi.

Araçtaki C.O, A.D. ve H.B. gözaltına alındı.

Polislerce cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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