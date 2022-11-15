Antalya'da vahşet: Babasını silahla öldürdü
Antalya'nın Akseki ilçesinde, babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.K. babasına tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Video Haberler
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Ünlü oyuncu saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- Çağlayan Basın Savcısı 'Konuşanlar’a katıldı