Arapların İstanbul’da gece eğlencesi! Türk Lirası'nı ezdiler

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:53

İstanbul Beyoğlu’ndaki Katara Night Club adlı gece kulübünde çekilen videoları TikTok hesabında paylaştı.

Gece kulübünin resmi TikTok hesabında paylaştığı Arap ziyaretçiler için düzenlediği eğlence videoları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Videolardan iki tanesinde, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan Türk Liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ezildiği görüldü.

Paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



