Arapların İstanbul’da gece eğlencesi! Türk Lirası'nı ezdiler
İstanbul’daki bir gece kulübünde çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Arapların gece eğlencesi sırasında etrafa saçtığı Türk Lirası'nı ezdiği görüldü.
İstanbul Beyoğlu’ndaki Katara Night Club adlı gece kulübünde çekilen videoları TikTok hesabında paylaştı.
Gece kulübünin resmi TikTok hesabında paylaştığı Arap ziyaretçiler için düzenlediği eğlence videoları sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Videolardan iki tanesinde, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan Türk Liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ezildiği görüldü.
Paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Üç isim için harekete geçildi
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!