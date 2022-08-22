Arapların İstanbul’da gece eğlencesi! Türk Lirası'nı ezdiler

İstanbul’daki bir gece kulübünde çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Arapların gece eğlencesi sırasında etrafa saçtığı Türk Lirası'nı ezdiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:53
Arapların İstanbul’da gece eğlencesi! Türk Lirası'nı ezdiler
Abone Ol google-news

İstanbul Beyoğlu’ndaki Katara Night Club adlı gece kulübünde çekilen videoları TikTok hesabında paylaştı. 

Gece kulübünin resmi TikTok hesabında paylaştığı  Arap ziyaretçiler için düzenlediği eğlence videoları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Videolardan iki tanesinde, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan Türk Liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ezildiği görüldü.

Paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



Arap İstanbul türk lirası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler