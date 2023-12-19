Arızalanan otomobilen bakmak için inmişti... Kazada ağır yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti
Karabük’ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için indiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru, 34 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen günlerde Karabük-Zonguldak karayolu Gökbel mevkiinde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan Semih Cansız (34) idaresindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, arıza yaptı.
Arızaya bakmak için otomobilinden inen Semih Cansız’a, Mehmet A. (47) idaresindeki 78 BC 198 plakalı otomobil çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan Cansız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
34 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memurluğu yapan Semih Cansız, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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