‘Atakum’a en büyük ihanet’
Memişoğlu: “Deniz kendisinden alınanı sana bırakmaz, elbet geri alır.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Samsun Atakum’da yapmak istediği yeni yat limanı projesine tepkiler sürüyor. TMMOB Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi üyesi İshak Memişoğlu, “Deniz kendisinden alınanı sana bırakmaz, elbet geri alır” dedi. Projenin Atakum sahiline yapılacak en büyük ihanet olduğunu söyleyen Memişoğlu, “Dereköy Balıkçı Barınağı’nın yapımının ardından özellikle Atakum bölgesinde tam 15.62 hektar yani 160 dönüm yer sular altında kaldı. Sular kumu yuttu, sahili bitirdi. Marinada da bunlar yaşanacak” diye konuştu.
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