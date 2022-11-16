Ataşehir'de park kavgası kanlı bitti: 6 yaralı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:53

İstanbul Ataşehir'de bir sitenin otoparkında komşular arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bir kadın bıçakla yaralandı. Kavgaya anne ve babasının karıştığını, yaralı kadının annesi olduğunu gören Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahat halindeki bir polis memuru da olaya müdahale etti.

Polis memurunun beylik tabancasıyla ateş açtığı olayda, aralarında bu polisin babası ve kardeşinin de olduğu 5 kişi kol ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 yaralı, tedavi altına aldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgada ateş açan polis memuru ise meslektaşlarınca gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.