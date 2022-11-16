Ataşehir'de park kavgası kanlı bitti: 6 yaralı
Ataşehir'de otoparkta araç park yeri meselesinden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
İstanbul Ataşehir'de bir sitenin otoparkında komşular arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bir kadın bıçakla yaralandı. Kavgaya anne ve babasının karıştığını, yaralı kadının annesi olduğunu gören Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahat halindeki bir polis memuru da olaya müdahale etti.
Polis memurunun beylik tabancasıyla ateş açtığı olayda, aralarında bu polisin babası ve kardeşinin de olduğu 5 kişi kol ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 yaralı, tedavi altına aldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgada ateş açan polis memuru ise meslektaşlarınca gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Dolarda tsunami geliyor!
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi
- 'Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında'
- Meclis’te ABD tartışması: 'Soylu istifa' sesleri
- Hostese cinsel saldırı