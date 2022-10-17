Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 18:29
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
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İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.


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