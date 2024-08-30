Avcılar'da bıçaklı kemerli yumruklu kavga! Anbean kameraya yansıdı...

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:22

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:39

Merkez Mahallesi’nde saat 00.45 sıralarında, 19 Ağustos Pazartesi günü otomobille caddeye gelen 2 kişi, daha önceden tanıdıkları iddia edilen 2 kişinin yanına gitti.

4 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak,i kemer ve yumrukların kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada caddeden geçen otomobiller korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi.

Polis ekiplleri olay yerine gelmeden kavga eden 2 şüpheli otomobille, yaralanan 2 kişi ise yaya şekilde ara sokaklardan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede korkuya neden olan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.