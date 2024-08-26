Kameraya yansıdı: Avcılar'da kazaya karıştı, olay yerinden kaçtı

Avcılar’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kazaya karışan sürücülerden biri yolu açma bahanesiyle ilerlediği sırada, olay yerinden kaçtı. O anlar kaza sırasında yolda ilerleyen motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:21
Kameraya yansıdı: Avcılar'da kazaya karıştı, olay yerinden kaçtı
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. İki araç kavşakta çarpıştı.

Her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Aracından inen sürücü ve annesi polis ekiplerine haber verilmesini istedi.

Bu sırada aracını yol kenarına alarak trafiği açacağını söyleyen sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

Çıkan tartışma ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.


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