Kameraya yansıdı: Avcılar'da kazaya karıştı, olay yerinden kaçtı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:21

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:21

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. İki araç kavşakta çarpıştı.

Her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Aracından inen sürücü ve annesi polis ekiplerine haber verilmesini istedi.

Bu sırada aracını yol kenarına alarak trafiği açacağını söyleyen sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

Çıkan tartışma ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.