Avrupa Konseyi'nde kritik Kavala oylaması
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'ya ilişkin AİHM kararıyla ilgili yeni bir oylama yapma kararı aldı.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala kararıyla ilgili ihlal prosedürü başlatma konusunda yeni bir oylama yapacak.
DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, kritik oylama 2 Şubat Çarşamba günü Strasbourg'da gerçekleşecek.
Bakanlar Komitesinde yeterli çoğunluk sağlanması halinde Osman Kavala dosyasıyla ilgili ihlal prosedürü resmen başlatılmış olacak. Bu prosedür Türkiye’ye karşı ilk, Avrupa Konseyi tarihinde de ikinci ihlal prosedürü olarak tarihe geçecek. Daha önce benzer bir prosedür sadece Azerbaycan’a karşı bir davada gündeme gelmişti.
AİHM kararlarının uygulanışının denetleyicisi olan Komite, 2 Aralık 2021 tarihinde düzenlediği toplantıda, Strasbourg Mahkemesinin Mayıs 2020’de kesinleşen Kavala kararını nasıl uygulayacağı konusunda görüş belirtmesi için Ankara’ya 19 Ocak 2022 tarihine kadar süre vermiş, konuyu 2 Şubat 2022 tarihli toplantıda yeniden ele alacağını bildirmişti.
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