Ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ayakkabı dükkânı, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

İHA
17 Mart 2022 Perşembe, 08:36
Ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi
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Yangın, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı ayakkabı dükkânında yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınırken, iş yerinin büyük bir kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olası bir kaza durumunda ise sağlık ekipleri olay yerinde bekledi.

Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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