Aydın'da eşzamanlı operasyon: 35 kişi yakalandı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:55

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:14

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik eşzamanlı yapılan operasyonda toplam 35 şahıs yakalandı.

2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 5, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 ve 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 olmak üzere toplamda 21 şahıs ile hırsızlıktan 5, dolandırıcılıktan 2, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 1, yaralama 4, diğer suçlardan 9 olmak üzere ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalandı.