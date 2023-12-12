Aydın'da eşzamanlı operasyon: 35 kişi yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon çerçevesinde 35 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik eşzamanlı yapılan operasyonda toplam 35 şahıs yakalandı.
2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 5, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 ve 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 olmak üzere toplamda 21 şahıs ile hırsızlıktan 5, dolandırıcılıktan 2, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 1, yaralama 4, diğer suçlardan 9 olmak üzere ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalandı.
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