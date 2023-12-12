Aydın'da eşzamanlı operasyon: 35 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon çerçevesinde 35 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:55
Aydın'da eşzamanlı operasyon: 35 kişi yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik eşzamanlı yapılan operasyonda toplam 35 şahıs yakalandı.

2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 5, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 ve 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 olmak üzere toplamda 21 şahıs ile hırsızlıktan 5, dolandırıcılıktan 2, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 1, yaralama 4, diğer suçlardan 9 olmak üzere ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalandı.


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