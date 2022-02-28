Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
Aydın’ın Germencik ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Aydın’ın Germencik ilçesi merkezi Atatürk Caddesi üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.G. (44) yönetimindeki plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen A.S. (42) yönetimindeki içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi personellerini taşıyan plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada büyükşehir servis minibüsü şoförü A.S. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Y.M., G.Y.,A.Y., H.Y., Y.Ö., S.E., Z.Ö, F.K., N.E. ve N.I. isimli personeller yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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