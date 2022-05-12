Aydın'da ters yön kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Aydın'da dün akşam saat 22.00'da ters yöne giren otomobil karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 yaralının tedavileri sürüyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, ters yöne giren otomobile karşıdan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Hüseyin Çili doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal'ın kullandığı HB KL 487 plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine giderken ters yöne girince karşıdan gelen İsmail Yılmaz idaresindeki 09 TA 053 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde şarampole savruldu.
Akbal'ın kullandığı otomobilde sıkışan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin olay yerinde hayatını kaybetti. İki araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan beyaz eşya mağazası işletmecisi Hüseyin Çili doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Evli, bir çocuk babası Çili'nin arkadaşı Yılmaz'ın kullandığı otomobille Germencik'ten İncirliova'ya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Çili ile kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.
Öte yandan kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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