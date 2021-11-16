Babasını satırla öldürdü: "Oyun oynuyorduk" dedi

16 Kasım 2021 Salı, 19:25

Olay, 14 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında arbede yaşandı, Sefa Kürçe, mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe’yi gözaltına aldı. Cabbar Kürçe’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

"OYUN OYNADIK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü.

Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.