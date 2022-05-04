Bağcılar'da otomobil yayaya çarptı, tekme tokat birbirlerine girdiler
Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen cip, yayaya çarptı. Sürücü ile yaya arasında kavga çıktı. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı.
İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.
Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı.
Video Haberler
- Polise kaza yaptırdı
- Nagehan Alçı'ya 'Che' tepkisi
- Uzmanı uyardı: Zehirli mantarı ayırt etmek zor!
- Asansörde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye kurtardı
- Doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
- 'Evladım' dedi, 8 yılda topladığı parçalarla yeniletti
- Yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
- Kaçak sigara imalatçılarına suçüstü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- AKP-MHP oyları eridi!
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!