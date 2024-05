Bahadır Grammeşin öldürüldüğü yerde anıldı: 'Unutmadık, affetmeyeceğiz. Düşlerinin peşindeyiz'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 21:55

Güncelleme: 09.05.2024 - 22:03

İstanbul Kadıköy’de kadına yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin bugün öldürüldüğü yerde anıldı.

SOL Parti üyeleri bugün saat 19.00’da SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya gelerek Grammeşin’in katledildiği sokağa yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte "Baho'ya sözümüz halk iktidarı", 'Faşizme ölüm tek yol devrim' sloganları atıldı.

"KUŞAKTAN KUŞAĞA ONU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Anmada konuşma yapan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen şu ifadeleri kullandı:

"Bahadır'la aynı devrimci kuşağın arkadaşları dostları, kardeşleri olduk. Birlikte umut edip birlikte mücadele ettik. Aynı sokakta, aynı sofrada, aynı kampüslerdeydik. Uzun bir ömür boyunca yürüteceğimiz mücadelenin hayallerini kurduk. Her başımız sıkıştığında birbirine omzunu verecek arkadaşlar olarak mücadele ettik. Bahadır bizim en neşelimiz, en güleç yüzlümüz, en dost canlısı arkadaşımızdı. Bu hüznü bir ömür boyu kalbimizde taşıyarak devam edeceğiz.

Devrimciliğinin bütün iyiliğini, dayanışmasını, bütün güzelliğini kalbinde hisseden, yaşayan ve yaşatan arkadaşımızdı. And olsun ki onun güzelliklerinin peşinde yürümeye, kuşaktan kuşağa onu anlatmaya devam edeceğiz."

Devrimci Gençler adına konuşan Ozan Aydoğan ise "Bizler Bahadır'ın adını umut koyduğu kavgasını büyütmekten asla vazgeçmedik. Üniversitelerimizde gericiliğin karşısında laik bilimsel eğitim mücadelesinde sürdürdük kavgasını. Başka bir dünyanın peşinde inatçı gençler olduk. Ve biliyoruz; koşullar ne olursa olsun ikinci bir emre kadar efkar yok, Bahadır abimizle aynı yolu yürümekten, cümle zulmün karşısında gülümsemekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz.

Dostumuz, abimiz, yol arkadaşımız Bahadır, adını umut koyduğumuz bu kavgada devrimci genç düşlerini ardında miras bırakan sana buradan bir kez daha söz veriyoruz! Hayal ettiğin memleket de, dünya da bizim hayalimiz, söz veriyoruz; kuracağız. Sen bizim en güzel serüvencimizsin ve serüvenciler asla ölmez. Bahadır abi, şimdi sen gökyüzünde yumruğu sıkılı bir yıldızsın! Düşlerinin peşinde mücadele etmekten asla ama asla vazgeçmeyeğiz" şeklinde konuştu.

"O, BİZDEN ALAMAYACAKLARI MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR"

Bahadır Grammeşin'in yeğeni Milena Sarpkaya da, "Dayım çok inatçı bir insandı. Küçük bir kız çocuğu olunca bu inadın kendine dair olduğunu düşünüyor insan. Onun mücadelesini öğrendikçe bu inadın hayata dair bir inat olduğunu öğrendim ve bu inattan gurur duyar hale geldim. Korkabileceğimiz belki çok an yaşadık ama onun bu inadını ve inancını alarak korkmadan mücadele etmeyi başardık. Sadece burada değil, bu mücadeleyi sürdürdüğümüz her an aslında onu anmaya devam ediyoruz. Bizden alamayacakları şey bu mücadele. O bu mücadelede yaşıyor" dedi.

Eğitimsen adına konuşan Barış Uluocak ise şöyle konuştu:

"Öğretmenin devrimci faaliyeti sınıf kapısını kapattıktan sonra başlar. Mustafa Turgutlar gibi hayatın her anında, her eşitsizliği defedilmesi gereken birer mücadele alanı gibi görerek yaşadı Bahadır. Kamu çalışanları olarak biz de bu şiddet dalgasının içerisindeyiz. Daha birkaç gün önce geç yaşında calışmak zorunda olan öğretmen arkadaşımızı kaybettik. Bizler de Bahadır'ın yolunda mücadelemize devam edeceğiz."

SOL Parti tarafından anma törenine yapılan çağrıda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bahadır’ı aramızdan alan karanlığa karşı 9. yılında yine onun düştüğü yerdeyiz. Unutmadık, affetmeyeceğiz. Düşlerinin peşindeyiz Baho!”

NE OLMUŞTU?

Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin dava, İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde iki kez görülmüştü. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Grammeşin’i katillerinden Erkan Çınar’a 25 yıl, diğer sanıklara da çeşitli cezalar verilmişti.

Ailesi, arkadaşları ve avukatları katillere verilen cezaları yeterli görmemişti. Avukatların verilen cezalara itirazı, üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti. İkinci kez görülen davada 5 katil ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet almıştı.