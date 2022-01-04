Bakan Mahmut Özer'in yandaş ağı: 'FETÖ gitti, yöntemleri kaldı'

04 Ocak 2022 Salı, 15:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Aralık Perşembe günü, mülakat mağduru gençlerle gittiği Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) alınmadı. Kılıçdaroğlu, "TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var" dedi.

Kamuya alınacak memurların tâbi olduğu Kamu Personeli Sorgulama Sınavı’nın (KPSS) mimarının, dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk olduğunu belirten gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) de bu soruları çalarak, devlet kadrolarına militanlarını yerleştirdiğini hatırlattı.

KUMPASLARI HATIRLATTI

Yüksek derecelerle KPSS sınavından geçtikleri halde mülakat sisteminden elenen öğretmenleri hatırlatan Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun MEB'e alınmamasına ilişkin, "Birileri sistemin dışına itilirken birileri de sistemde yükseltilmeye çalışılıyor" diyerek, Balyoz ve Ergenekon Kumpası'nda tutuklanan subayların yerine geçenlerin general yapıldığını, komuta zincirinin aşındırıldığını hatırlattı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne geçen aralık ayında atanan Murat İlikhan'ın bir doktor olduğuna dikkat çeken Terkoğlu, 2017'de birden bire ÖSYM Başkan Yardımcısı olduğunu belirtti.

İlikhan'ın Zonguldak'ta, Mahmut Özer Zonguldak Üniversitesi rektörüyken onun arkadaşı olduğunu belirten Terkoğlu, Özer'in Zonguldak'taki rektörlük görevinden ÖSYM başkanlığına geçerken, yanında Zonguldak'tan getirdiği yandaş ağını anlattı.

Özer’in bakan olarak atandıktan sonra Zonguldak’tan birçok dostunu Ankara’da çeşitli üst düzey bürokratik görevlere atadığına dikkat çeken Terkoğlu, liyakat ortadan kalkarsa yurttaşların ülkeye dair umutlarının tükeneceğini vurguladı.