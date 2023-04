Bakırköy'de 'Hastaneler yerinde yenilensin' çağrısı: 'Uygulanması imkansız taşınma planları sunuluyor'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:04

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:06

İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Hastaneleri hastane yapan yalnızca binalar değildir, bunlar bir semtin, bir şehrin hafızasıdır, anılarıdır, halkının güvencesidir" dedi.

"İMKANSIZ KARMAŞIKLIKTA TAŞINMA PLANLARI SUNULUYOR"

Erdoğan şöyle konuştu:

"İnsanların annesini babası hayata döndüren, çocuğun dünyaya geldiği hastaneler 20 yıldır halkın, sağlık çalışanlarının en ufak fikri alınmadan yolu izi belli olmayan yerlere adeta fırlatıldılar. Bu kez bize deprem bina güvenliği öne sürülerek en parlak beyinleri dumura uğratacak, uygulanması neredeyse imkansız karmaşıklıkta taşınma planları sunuluyor; yine çalışanları, bazen yöneticileri göz ardı ederek.

Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 100 yıllık geçmişiyle, yetiştirdiği binlerce hekimle bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği anıt hastanedir. Hak ettiği, her gün binlerce insana hizmet verdiği bu yerde yeniden yapılanmalıdır."

"YERİMİZDE GÜVENLİ BİNALARA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Basın açıklamasında yerinde dönüşüme de değinen Prof. Dr. Erdoğan, “Yerimizde güvenli binalara kavuşmak, buralarda halkın gözünde olduğumuz yerde hizmet vermek istiyoruz. Yerinde yapılanmak için halkın ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini önceleyen bir irade olması gerekli ve yeterli bir koşuldur. Bu irade ve niyeti gösteren her yönetim bizi yanında, yerimizden etmek isteyen her yönetim ise hekimiyle, sağlık çalışanıyla, halkıyla karşısında bulacaktır. Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde ve güvenli mekanlarla hizmet vereceği bir dönüşümün takipçisi olacağımıza söz veriyoruz" dedi.