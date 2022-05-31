Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de, kontrolden çıkarak taklalar atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Baran G. (27) ağır yaralanırken, yanındaki Oğulcan Karakuş (22) ise yaşamını yitirdi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 16:57
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Havran ilçesi Balıkesir- Edremit yolu Şapçı mevkisinde meydana geldi. Baran G.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı.

Aracın hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, otomobildeki Oğulcan Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Baran G. ise ambulansla götürüldüğü Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 



Balıkesir kaza trafik kazası

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