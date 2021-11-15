15 Kasım 2021 Pazartesi, 14:53

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" dosyası nedeniyle Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılaması süren eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ali Efendi Peksak'ın "Balyoz Planı" davasından aldıkları beraat kararı kesinleşen kişilerin yeniden yargılanması için yaptığı başvuru kabul edilmedi.



FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik kumpaslarından "Balyoz davası", Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Geçen ay görülen davada, 1. Ordu eski Komutanı eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 komutan yer aldı.

Balyoz davasının avukatlarından Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından davayla ilgili dikakt çeken açıklamalarda bulundu. Ersöz, Balyoz kumpasında verilen ilk mahkumiyet kararlarını onaylayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin başkan ve üyelerinin Anayasa Mahkemesi’nde yargılandığını söyledi.

Ersöz devamında, "Gel gör ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Beraat Kararlarını bozuyor hatta sahteliği sayısız bilirkişi raporu ile ispatlanmış dijital delilleri dahi tartışmaya açıyor” dedi. Ersöz ayrıca, “Yargılanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkan ve Üyelerinin savunma dahi yapmasına gerek yok kanımca. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Balyoz Davası’ndaki Bozma Kararı onlar için sarılanacak bir 'can simidi' oldu zira” diye belirtti.

Ersöz şunları söyledi:

"Balyoz Davası’nda, Kapatılan Özel Yetkili Mahkeme’nin Mahkumiyet Kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri ‘görev suçu’ kapsamında Anayasa Mahkemesi’nde (Yüce Divan) yargılanıyor. Gel gör ki, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Beraat Kararlarını bozuyor hatta sahteliği sayısız bilirkişi raporu ile ispatlanmış dijital delilleri dahi tartışmaya açıyor. Bu ülkede hukuk ‘siyasetin’ malzemesi yapılmaktan çıkmadıktan ve yargıçlar ‘vicdanlarına’ göre karar vermeye başlamadıktan sonra benzer garabet hallere daha çok şahit olacağız.

Şimdi ‘Yüce Divanda’ (Anayasa Mahkemesi) yargılanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkan ve Üyelerinin savunma dahi yapmasına gerek yok kanımca. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Balyoz Davası’ndaki Bozma Kararı onlar için sarılanacak bir ‘can simidi’ oldu zira.

Hatta haklarındaki soruşturma yıllardır süren polisler, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan TÜBİTAK Bilirkişileri, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Baransu hatta Yargıtay’da yargılanan Hakim ve Savcılar dahi lehlerine yaratılan garabetin farkında.

Kanıtı da 2014 öncesinde Balyoz Davası’na bakan Özel Yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mah Üyesi Ali Efendi Peksak’ın, Bozma Kararı sonrasında Beraat eden sanıkların ‘yeniden yargılanmalarını’ talep etmesi. Dilekçesi, Bozma Kararının ‘can simidi’ işlevini kanıtlamıyor mu?

Hukukun ayarları ile oynamaya, ‘Emekli Amiraller Basın Açıklaması’ hakkında içtihat yaratacağız diye alelacele karar vermeye kalkarsanız; vahim ve bir o kadar da acıklı bir durumun parçası olursunuz.”