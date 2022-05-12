Barış imzacısı Gülden Özcan hayatını kaybetti
'Barış Akademisyenleri' bir süredir kanser tedavisi gören barış imzacısı ve sosyolog Gülden Özcan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Barış akademisyeni ve sosyolog Gülden Özcan, kansere yenik düştü.Özcan'ın vefatı Barış Akademisyenleri sosyal medya hesabından duyuruldu.
Barış Akademisyenleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Barış imzacısı, sosyolog, sevgili hocamız Gülden Özcan’ı yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz."
Barış imzacısı, sosyolog, sevgili hocamız Gülden Özcan’ı yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/D4VguRB5wC— BarışAkademisyenleri (@BarisAkademik) May 12, 2022
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