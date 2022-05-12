Barış imzacısı Gülden Özcan hayatını kaybetti

'Barış Akademisyenleri' bir süredir kanser tedavisi gören barış imzacısı ve sosyolog Gülden Özcan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:42
Barış imzacısı Gülden Özcan hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Barış akademisyeni ve sosyolog Gülden Özcan, kansere yenik düştü.Özcan'ın vefatı Barış Akademisyenleri sosyal medya hesabından duyuruldu.

Barış Akademisyenleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Barış imzacısı, sosyolog, sevgili hocamız Gülden Özcan’ı yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz."


barış

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler