Barış Terkoğlu yazdı: AKP'nin 'Jolie' sevdası: Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, "Angelina Jolie bacımla fotoğraf çektirdiler" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Terkoğlu bugünkü yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun art arda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iyi niyet elçisi olarak yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yürüten Angelina Jolie göndermesi yapmasını ele aldı.

Soylu'nun “Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece ‘mış gibi yapıyor’ olmadık” ve “Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar” sözlerini değerlendiren Terkoğlu, Jolie ile yıllar içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu birçok AKP'linin nasıl yan yana geldiğini anlattı.

Terkoğlu'nun yazısı şöyle:

Bir değil, iki değil...

İçişleri Bakanı hep aynı göndermeyi yapıyor. Geçen çarşamba mikrofonu eline aldı. “Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar” dedi. Geçen ay da “Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece ‘mış gibi yapıyor’ olmadık” diye çıkış yapmıştı.

Evet, göç işleriyle İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. Yani konu Soylu’nun alanı. Ama Jolie ile fotoğraf çektirenler kendisinden uzakta değil.

BATI-AKP ORTAKLIĞI

Neden mi?

Gazetemizin yazarı Mehmet Ali Güller, bir göç kitabı yazdı. “Tampon Ülke” isimli eser, göç sorununu, emperyalist devletler ile birlikte Esad’ı devirmek için kolları sıvayan AKP hükümetinin yarattığını ortaya koyuyor.

Esad devrilmedi. Savaş uzadıkça ülkesini terk edenler milyonlara ulaştı. Batı parasını verip Türkiye’yi göçmen deposu yaptı. Bunu resmi anlaşmaya da bağladı.

Güller’in kitabı, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın 24 Kasım 2016’daki sözlerini aktarıyor:

“Düşünün, Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Ortadoğu’dan, kargaşanın, savaşın yaşandığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa’yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar.”

Bu kadar değil...

Kitaptan aktaralım, Erdoğan da aynı fikirde:

“Bugün Avrupa ülkeleri hâlâ huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur.”

AKP’nin resmen kabul ettiği bu “işbirliği”nde, Batı finansmanıyla, AKP Türkiye’yi “tampon ülke” yaptı. Güller, Suriye ve Afganistan örneklerini sorguladıktan sonra şunu söylüyor:

“Sadece bu iki örnek bile, Türkiye açısından göç meselesinin sıradan bir mazlumlara kapı açma olayı olmadığını, ‘emperyalist bir göç stratejisi’ ile karşı karşıya olduğumuzu göstermeye yetmektedir.”

Kısacası göç meselesinde Angelina Jolie, AKP ile Batı’nın “emperyalist” uzlaşmasının vitrinini temsil ediyor.

ERDOĞAN-JOLİE BULUŞMASI

Soylu unutmuş olabilir mi? Belki de farkında. Çünkü Jolie ile fotoğraf çektirenler AKP’liler. Hatta bizzat Erdoğan’ın kendisi.

Hollywood yıldızı Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi’ydi. Bu nedenle göçmenler konusunda sık sık vitrine çıkıyordu. İlk kez 17 Haziran 2011’de Hatay’a geldi. Çadır kentleri ziyaret etti. Göç meselesi o günlerde başlangıç seviyesindeydi. Jolie’nin ziyaretleri sürdü. Bir yıl sonra, 13 Eylül 2012’de bu kez Gaziantep’e geldi. Ardından 19 Haziran 2015’te Mardin’de görüldü.

Jolie’nin her ziyaretinde göçmen sayısı kat be kat artıyor, on binlerden milyonlara çıkıyordu. O da göçmenlerin Avrupa’ya gitmesine engel olan Türkiye’nin “fedakârlıklarını” övdükçe övüyordu!

O günlerde Soylu, İçişleri Bakanı değildi. Ama partisi iktidardaydı. Yol arkadaşları yönetimdeydi. Erdoğan önce başbakan, sonra cumhurbaşkanıydı. Soylu’nun göndermesinde hedef aldığı gibi, Jolie’yi karşılayan, ağırlayan ve fotoğraf çektiren devlet erkânının arasında o da vardı.

2012 yılındaki ziyaretini, Milliyet gazetesi şöyle aktarmış:

“Angelina Jolie, Ankara’da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüştü. Abdullah Gül, Angelina Jolie’yi, ‘İnsanlık için ilham kaynağısınız’ diyerek övdü.”

2015 ziyaretinde ise Erdoğan cumhurbaşkanıydı. Erdoğan ve Jolie, Mardin’de buluştu. Yine fotoğraflar çekildi. Hükümet medyasında Erdoğan ile Jolie’nin bayramı vardı.

Öyle ki...

Jolie ile Erdoğan’ın çektirdiği fotoğraf başka açılardan da olay oldu. Jolie, Erdoğan’ın gözlerinin içine bakarken Erdoğan da ona gülümsüyordu. İktidar gururluydu. Medya, ilahiyatçı diye tanıtılan Zeynep Belgeli’nin fotoğrafa yaptığı yorum üzerinden buluşmayı haberleştirdi:

“Bak bak kadına, yiyecek gibi bakıyor. Nedir bu ecnebi kadınlardan çektiğimiz. Reis’i gören bayılıyor.” (Posta, 20 Haziran 2015)

JOLİE MUHALEFETİN HEDEFİNDE

İşin ilginci, muhalefet o buluşmaları hep hedef tahtasına oturttu. Göçmen artışını Erdoğan’ın Suriye politikasının sonucu olarak gören muhalefetin eleştirilerinden, Angelina Jolie fotoğrafları da nasibini aldı.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 15 Eylül 2012’de şunları söyleyecekti:

“Dış politikada Hollywood yıldızlarından medet umuyor. Angelina Jolie ile Suriye politikası dünya kamuoyuna sempatik gösterilmek isteniyor. Tavsiyem; Angelina Jolie yetmez, Brad Pitt’i de getirsinler. Bir de ondan destek almaya çalışsınlar.”

Eski muhalif, MHP lideri Devlet Bahçeli ise daha sert konuştu:

“İyi niyet elçisi rumuzlu meşhur görevliler, yabancı ajanlar, teröristler, bölücüler Türkiye’de adeta cirit atmaktadır ve AKP iktidarı da şuursuzca olan biteni izlemektedir.”

En manidar eleştiriyi ise 25 Haziran 2015’te Uykusuz Dergisi yaptı. Erdoğan ile Jolie’nin fotoğrafını kapağına taşıyan dergi, bir Türkün ağzından “Bi bize şöyle gülümsemedin ya, aşkolsun” diyecekti.

JOLİE GÖRÜNMEZ OLDU

Partisine mi gönderme yapıyor, içerde birilerine mi mesaj veriyor bilinmez. Soylu’nun hedefindeki “Jolie ile fotoğraf çektirenler” iktidarın içinden çıktı. Erdoğan’dan Fuat Oktay’a, Gül’den Atalay’a... AKP iktidarı değişik zamanlarda hep Jolie ile fotoğraf çektirdi. Jolie, AKP’nin Batı ile Esad’ı devirme hayalinin vitriniydi. Aradaki köprüler yıkılıp mesele içinden çıkılmaz hale gelince, Jolie de ortalıkta görünmez oldu.

Üstelik, AKP’nin Jolie sevdası aslında çok da eskiye dayanıyor. Sabah gazetesi, 5 Ocak 2006’daki haberinde eski muhabbeti şöyle anlatıyor:

“Angelina Jolie, ‘Medeniyetler İttifakında Kadının Rolü’ konulu konferansa davet edildi. Gelirse Emine Erdoğan’la yemekte buluşacak.”

Filmi sonuna kadar izledi mi? Yoksa afişteki resme bakıp mı karar verdi? Soylu, Angelina Jolie’nin Suriye filmine iyi bakarsa, tanıdık çok oyuncu görecek!