Süleyman Soylu'dan bir 'Angelina Jolie' göndermesi daha
"Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı"na katılan Bakan Süleyman Soylu, "Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar" diye konuştu.
Geçen aylarda, AFAD çalışanlarına teşekkür eden ve "Bangladeş'ten Yemen'e kadar dünyanın birçok yerine elinizi uzattınız, elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık. Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık" açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir Angelina Jolie göndermesi daha yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen "Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer eşlik etti. Burada konuşan Bakan Soylu, afet yönetiminin toplumun tamamının katkısı oranında başarısı artan bir süreç olduğunu söyledi.
SOYLU'DAN BİR ANGELINA JOLIE GÖNDERMESİ DAHA
Hırvatistan'daki depreme ilk yetişen ülkenin Türkiye olduğunu belirten Soylu, Avrupa'nın çadır kuramadan, kendilerinin orada konteyner kenti kurduğunu belirtti. Dünyanın şu an 4 temel krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Soylu açıklamasında geçen aylarda yaptığı konuşmasına benzer bir şekilde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iyi niyet elçisi olarak yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yürüten "Angelina Jolie" göndermesi yaptı.
Soylu şunları söyledi:
"Pandemi, göç, enerji ve bütün bunların oluşturduğu ekonomik kriz. Bunların hepsi küresel sorundur. Pandemi krizinde Dünya Sağlık Örgütü günlerce lal oldu, ne yapacağını şaşırdı. Göç krizinde de bir şey getiremediler. 21'inci asrın başından itibaren Afganistan'da oluşan bu meselenin bütün dünyaya yakıcı bir etki ortaya koyacağı belliydi. Meseleyi Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İran ve Türkiye-Suriye sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini, bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Angelina Jolie fotoğrafı ile göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Göç meselesi dünyada yeni başladı. Çözüm, bölgesel güçlü ilişkiler, ülkeler arası güçlü ilişkiler, etrafımızdaki coğrafya ile kuracağımız güçlü ilişkiler ve ikili ilişkilerdir. 21'inci yüz yıl önümüze böyle bir tablo koymuştur. Bütün dünyada afetsellik artıyor. Onun için yapılması gereken bunlara ait çözüm üretmek."
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