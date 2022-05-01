Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

01 Mayıs 2022 Pazar, 10:08

Bingöl'de kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında kent merkezindeki Çapakçur Viyadüğü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AV 559 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil yan yattı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi, ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren 19 yaşındaki Musa Görgel ve kardeşi 14 yaşındaki Mehmet Görgel'in cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından aileye teslim edildi. İki kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından Şeyh Ahmet Mezarlığında toprağa verildi.