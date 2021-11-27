Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde yangın

Başakşehir'de 8 katlı binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

DHA
27 Kasım 2021 Cumartesi, 06:57
Başakşehir'de iplik üretim atölyesinde yangın
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Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın en üst katındaki iplik üretim atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir'in yanı sıra, İkitelli, Sultangazi, Bakırköy, Şişli, Bağcılar, Seyrantepe ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu iplik üretim atölyesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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