Basın Ligi’nin dostluk maçında başlama vuruşu Soyer’den

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından basın mensuplarının kaynaşması, motivasyonu ve spora teşvik edilmesi için düzenlenen “İGC Basın Ligi 2022 Hüseyin Yangır Sezonu” halı saha futbol turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Turnuvanın birincisi TSYD İzmir Spor, ikincisi Yenigün Spor, üçüncüsü ise Turkuvaz Medya Grubu oldu. Turnuvanın kapanışında Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri dostluk maçı yaptı.

“BU FUTBOLDA KARDEŞLİK VAR”

Celal Atik Kapalı Spor Salonu’ndaki ödül konuşan Başkan Tunç Soyer, “Hep söylediğimiz gibi, başka bir Türkiye mümkün, başka bir futbol mümkün. Futbolda kardeşlik ve tatlı bir rekabet var. Rahmetli Hüseyin Yangır’ın adının yaşatıldığı bu turnuva ayrıca çok kıymetli. Her sene bir duayen gazetecinin adı bu turnuayla yaşatılacak. Gazetecilerimizin sahada bu tatlı rekabeti sürdürüyor olması çok kıymetli. Biz destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BAŞARI İZMİR BASININ TEK YÜREK OLMASIDIR”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise, “Ne mutlu ki büyük bir başarıyla ligi tamamladık. Bizim için gerçek başarı turnuvanın dostluk ve barış içinde geçmesi oldu. Bizim için gerçek başarı, İzmir basınının her koşula rağmen tek yürek olmayı bilmesidir. İnadına gerçeği yazmaya çalışan biz sektör temsilcileri, zorluk içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dayanışmayla birçok zorluğu aşmaya kararlıyız, inancımız tam” şelinde konuştu.

TSYD İZMİR SPOR KUPAYI BAŞKAN SOYER’DEN ALDI

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Finalde Yenigün Spor’u 9 – 4’lük skorla mağlup eden TSYD İzmir Spor’a kupayı Başkan Soyer ve İGC Başkanı Gappi verdi. Daha sonra Konak Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin dostluk maçı için takımlar sahaya çıktı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün de top koşturduğu maçın başlama vuruşunu ise Başkan Soyer yaptı.

1 Kasım'da başlayan turnuvada İzmir’in basın kuruluşlarından toplam 16 takım mücadele vermişti.