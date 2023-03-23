Başkan Aras, ilçedeki ruhsatsız yapılaşmaya savaş açtı: ‘Kaçağa izin vermem’

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

“Başkanların Bir Günü” konuğu mavisi, kültürü ve doğasıyla dünya markası haline gelen Bodrum’un belediye başkanı Ahmet Aras... İlçedeki kaçak yapılaşmalara “dur” demek için mücadele eden Aras, 6 bine yakın kaçak yapıyı mühürledi ve ceza kesti. “Başkanlık görevimi kaybedeceğimi bilsem dahi, kaçak yapılaşmaya izin vermem” dedi.

Son yıllarda kaçak yapılaşmanın yoğunlaştığını açıkladınız. Neden arttı?

Bodrum’da ciddi bir kaçak yapılaşma sorunu var. Bunun kültürel, sosyal ve ekonomik sebepleri var. Son dönemde Bodrum’a ciddi göç alıyoruz. Cazip topraklarda ve cazip potansiyeli olan yerlerde ister istemez yasadışı işler her zaman olabilir. Bunlardan biri de imara aykırı yapılaşma. Göçler ve imarın kısıtlılığından dolayı bazı vatandaşlar tarafından yapılar sürdürülüyor. Çok büyük sorunlara yol açıyor. Başta çevre sorunu olmak üzere altyapı, sosyal ve kültürel açıdan da sorun yaratıyor. Bunların hepsi ile mücadelemizi sürdürüyoruz.

KİMSE CESARET ETMESİN

Kaçak yapılaşmanın nedenlerinden biri imar barışı mı?

Mücadelemizi sekteye uğratan gelişmelerden biri ise imar barışı. 2018 öncesi kaçak yapılara izin verilmesi sadece o dönemdeki binalara değil ileride yapılacak yapıların da artmasına yol açtı. 800’e yakın kaçak yapıyı yıktık. 6 bin civarında mühürleme, yıkım, para cezaları ve savcılık suç duyuruları yapıldı. Ancak, imar barışı beklentisi kaçak yapılaşmayı durdurmadı. “İmar barışı çıkar” beklentilerle hukuk tanımazlık sürdürüyorlar. Düşünün ki kaçak yapıya elektrik, su bağlayabiliyorsunuz. Ne zamana kadar, yıkılına kadar. Bu tür gevşek uygulamalar kaçak yapıların önünü açıyor. İmar kanununda para cezası ve yıkımı yüksek. İmar suçlarında sadece tutuklama yok. Yasa tanımayana durdurmanın yolunun cebir kullanma. Bu da hukukun işi. Kaçak yapı yapan basit cezalarla kurtuluyor. Ama imar affı çıkınca bütün bunlardan kurtuluyor. Bunun izahı yok. Vatandaş, “İmar affı çıkacak neden yıkıyorsun” diyor. Yıktığım ve görevimi yaptığım için düşman insan oluyorum. Bunları engellemek için her seçim ne de başka bir şey durdurabilir. Benim tavsiyem bundan bir an önce vazgeçsinler. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan, statiği incelenmemiş ve denetlenmemiş binalar tamamen tabut olarak görünüyor. En ufak depremde yıkılıp mezar olacaktır. Kaçak yapıları durduracağız ve bitireceğiz Bodrum’da.

İki katlı binanın üzerine bir kat çıkmak tamamen cinayet. Affedilecek tarafı kesinlikle yoktur. Kimse cesaret etmesin. Devlet bugün olmazsa yarın elbet bu yapıları yıkar.

AKADEMİSYENLERLE YOL HARITASI ÇIKARACAĞIZ

“Belediye başkanlığı bir dönemle bitmez” deniliyor. İkinci dönem tekrar aday olur musunuz?

Belediye başkanlığı için beş yıl kısa bir süre. Beş yılda yapacağınız yatırımların finansmanını hazırlıyorsunuz. Projeler için çalışıyorsunuz. İkinci dönemde yaptıklarını kendini göstermeye başlıyor. İkinci dönemde bu kentin geleceği için vizyoner projelere zaman ayırıyorsunuz. Bodrum 2050 de 2070 de ne olacak. Bunları planlıyoruz. Bodrum imar planları gereği nereye gidiyor bina stoku, nüfus, ekonomik hayatı, çevre, iklim, tarım, sosyal hayat ne olacak. Nasıl bir hedef ortaya koyacağız. Bunları çalışıyoruz. Akademisyenlerle yol haritası çıkaracağız. Belediye başkanlığı en az iki dönem olmak zorunda. Önümüzdeki dönemde de projelerimiz hazır. Bodrum değişiyor.

AVANTAJIMIZ İKİ KAT VE YATAY MİMARİ

Bodrum deprem bölgesi, sizin çalışmalarınız nedir?

Evet, Bodrum deprem bölgesi. Bizim avantajımız iki kat ve yatay mimari olması. Son dönemlerde yapılan imar planları ile tarımsal araziler imara açılmış. Tabii bu daha önceki dönemlerde yapılan uygulamalar. 1980 yılından sonra açılmıyor. Bu süreçlerde, belediye, bakanlık ve özel idarelerin rolleri var tabii. 40 yıllık sürede bu yapılaşma oluşmuş. Bizde risk altındayız. Mühendisler ve Mimarlar Odası ile birlikte “Deprem Risk Analizi” yaparak Bodrum’un depremsellik durumunu ortaya koyduk. Fay hattının üzerine bina yapılmışsa onu kaldırmamız lazım. Dere yataklarına tarımsal alana bina yapılmışsa kaldırmak gerekir.

ALTYAPI SORUNUNUN YÜZDE 90’I ÇÖZÜLDÜ

Dört yıllık görev süreniz nasıl geçti. Projeleriniz tamamlandı mı?

Göreve gelirken Bodrum’un altyapı sorunlarını çözebilmekti. Bunu büyük oranda bitirdik. Göreve geldiğimizde Bodrum’un yüzde 42’sinde arıtma tesisi vardı. Son yapılan yatırımlarla yüzde 90’ların üzerine çıktı. Çalışmalardan dolayı vatandaşlar mağdur oldu ama bir iki ay kaldı. Trafik, çamur, toz fazla ama artık son dönemlere geldik. Çevre kirliliği, halk sağlığı sorunu ve sinek sorununu bitirecek projeleri yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak Bodrum iyice çıkmaz hale gelirdi. Bu altyapı inşaatları Bodrum’un kurtuluşudur. Elektrik, içme suyu ve altyapıyı yapmazsak, Bodrum ismi gibi karanlık olurdu. Yaza kadar çok ciddi yol alacağız. Dört yıl nasıl geçit anlayamadık. Pandemi projelerimizi aksattı, orman yangınları, ekonomik kriz, her şeyi geride bıraktı. Bütün belediye başkanlarının zor dönemi oldu. Söz verdiğimiz bütün projelerimizi yapıyoruz. Sokak hayvanlarından engellilerimize. Temizlikten park ve bahçelere, iklim değişikliği, kadın haklarına kadar çalışıyoruz. Tarıma ayrı destek veriyoruz. Yurttaşımız yollardan şikâyetçi. “Yolları yapmazsan bir daha seçilemezsin” diyorlar. İhmalden kaynaklanmıyor. Tamamen altyapı çalışmalarına bağlı. Bir kuruş kamu kaynağını boşa harcamıyoruz. Vatandaşımız kırgın ama çalışmalar bitince daha güzel olacak. Temiz ve huzurlu kentte yaşayacağız.