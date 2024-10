Başkan Çavuşoğlu’ndan sahiplenme çağrısı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:45

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:45

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan vekili Ali Marım, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları ve beraberindeki heyet 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında barınak çalışmaları ve sokak hayvanlarının durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, hayvanseverler ile de bir araya geldi.

BARINAĞIN ÇALIŞMALARI TAKDİR TOPLADI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ziyaret esnasında barınakta yapılan çalışmaları yakından inceledi. Barınakta bulunan tedavi bölümünü, hayvanların yaşam alanlarını ve sahiplendirme süreçlerini yerinde gözlemleyen Başkan Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu barınak ziyareti esnasında ayrıca hayvan haklarının farkındalığının artmasına ve çocuklara küçük yaştan itibaren hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğine dikkat çekti. Etkinliğin devamında tesis yetkilileri, seminer salonunda 2024 yılında yapılan ve 2025 yılında yapılması planlanan projeleri ziyaretçilere anlattı. Seminerin ardından kısırlaştırma projesine katkı sağlayan ilçe belediyelerine Başkan Çavuşoğlu tarafından mama istasyonu hediye edildi. Hediye takdimin ardından Başkan Çavuşoğlu, gönüllü olarak barınakta çalışan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

“SEVİMLİ DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’nin insanlar ile birlikte sokak hayvanlarına da ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Can dostlarımız da bu şehrin bir parçası, bizimle birlikte bu dünyada yaşama hakkına sahipler. Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımız için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirdik. Buradan tüm Denizlili vatandaşlarımıza sesleniyorum: Satın almayalım sahiplenelim. Unutmayalım ki sokak hayvanlarını sahiplenmek ve sahiplendirmek, hem can dostlarımıza sağlıklı bir alan oluşturmak için hem de daha yaşanabilir bir şehir olmak için çok önemli. Şehrimizi beraber paylaştığımız can dostlarımıza yalnızca bugün değil, her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.