Başkan Ferdi Zeyrek’ten dar gelirliye ev müjdesi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 13:25

Güncelleme: 26.06.2024 - 13:25

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 177 Hektarlık alanda planlanan Spilkent Toplu Konut Projesi’yle ilgili sürece dair bilgi vermek amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile birlikte Manisalı vatandaşlar yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilk olarak Noran İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Kocaman söz aldı. Hadi Kocaman, “Büyükşehir Belediyesi ile beraber başlattığımız bu toplu konut projesi inşallah Manisa’mıza sadece toplu konut olarak değil, başka bir vizyon katması açısından da büyük bir hareket olacak kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ZEYREK, SPİL KENT TOPLU KONUT PROJESİYLE İLGİLİ BİLGİLERİ HAK SAHİPLERİ İLE PAYLAŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, halkın mağdur olmaması için Spilkent Projesi’nde adımların temkinli atıldığını belirtti. Başkan Zeyrek, “Şehzadeler ilçemiz Turgut Özal Mahallesi’nde 177 Hektarlık alanda planlanan Spilkent projemizle ilgili akıllardaki soru işaretlerini cevaplamak, oluşan kaygı varsa gidermek, sürece dair bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenliyoruz. Seçim çalışmamızda da göreve geldiğimizde de sürekli vurguladığım bir konu vardı: Adaletli olacağız ve 1 kuruşu dahi lüzumsuz harcamayacağız. İşte bu anlayışla halkımızı mağdur etmemek için Spilkent Toplu Konut Projesinde de adımlarımızı temkinli attık” dedi.

“MALİ DİSİPLİNİ SAĞLANMIŞ, İNŞAAT SÜRECİ GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ”

Manisa’da yepyeni bir döneme girildiğini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu yeni dönemde, konuşmamın başında da vurguladığım gibi, halkımızın kör kuruşuna sahip çıkmak adına hassasiyet gösteriyoruz. Mali disiplini sağlanmış, inşaat süreci güvence altına alınmış yeni bir süreci başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamız öncülüğünde yürütülen toplu konut projemizde, daha önce her yıl artan 5 yıllık, yani 60 aylık bir vade sistemi yapılmıştı. Her yıl güncellenen faizlerle ödemeleriniz de artıyordu. Üstelik inşaatlar bittiğinde, evleriniz teslim edildiğinde net değil; yaklaşık, ortalama bir rakam söyleniyordu. Bildiğiniz gibi, ülkemizin mevcut ekonomi durumundan kaynaklı olarak, fiyatlar günden güne artıyor; faizler aydan aya yükseliş gösteriyor. Biz bir risk aldık ve yıldan yıla artış gösteren taksitler yerine sabit kur uygulamasına geçtik. Bu uygulamayla da toplu konuta başvuran hemşerilerimizin lehine sonuç doğuracak çalışmanın altına imza atmış olduk. Getirdiğimiz sabit fark uygulamasıyla toplu konut projemize başvuran hemşerimiz, evini aldığında ne kadar ödeme yaptığını da net bir şekilde görmüş olacak. Yeni ödeme tablosunu oluşturduk ve oluşturduğumuz güncel tabloları Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. internet sitesinden de halkımızla paylaşacağız. Süreci şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir şekilde yürütüyoruz. Hemşerilerimiz ayrıca Kültür Merkezi giriş katında yarın, yani 26 Haziran Çarşamba günü sabahtan itibaren 28 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar 09.00-17.00 saatleri arasında kuracağımız danışma masasından da bilgi alabilecekler. Hak sahipleri gerek online, gerekse de bizatihi yerinden takip ederek, inşaat sürecinin bütün aşamalarını görebilecekler. Biz burada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisalı hemşerilerimizin lehine olacak şekilde elimizi taşın altına koyduk. Bunu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

“NASİPSE 36 AY İÇERİSİNDE EVLERİNİZDE GÜLE GÜLE OTURMANIZI DİLİYORUM”

Spilkent Toplu Konut Projesi’nin kura konusuna değinen Başkan Zeyrek, “Kura konusuna gelindiğinde ise yaşanan gecikme bizden kaynaklı değildi. Noter sürecinde, noter bizden 1 aylık süre talep etti. Yeni başvurularla birlikte bu 1 aylık süreci başlatmış olduk. Nasipse temmuz sonu itibariyle kuralarımız çekilmiş olacak ve aylık sabit ödemelerle yeni çekilen kuralarda inşallah sizler de ev sahibi olacaksınız. Bizde devamlılık esastır. Bizden önceki yönetimin başlattığı, temeli atılan Spilkent Projesi’ni tamamlamak da inşallah bizlere nasip olacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu projenin teminatı kesinlikle bizler olacağız ve sizlere sabit ödeme ile hiçbir riskle karşılaşmadan her ay ne kadar ödeyeceğinizi bileceksiniz. Nasipse de 36 ay içerisinde evlerinizde güle güle oturmanızı diliyorum” diye konuştu.

“PROJE BAŞVURU ESNASINDA TOPLANAN ÜCRETLER GÜVENCE ALTINDA”

Projeye başvururken hak sahipleri tarafından ödenen ücretlerin güvence altına alındığını dile getiren Başkan Zeyrek, “Proje başvuru esnasında toplanan ücretler vardı. Halkımızın bu parası da güvence altında. Toplanan paralar, Belediyemiz şirketi Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. adına Spilkent Toplu Konut Projesi için açılmış olan vadesiz hesapta tutulmaktadır. Toplanan paranın işlenmesi ya da faiz geliri söz konusu değildir. Bir diğer soru işareti olan konu da kura tarihleriyle ilgili. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Spilkent toplu konut projemizin talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim süreci yaşadık. Göreve gelmemizle birlikte proje talep dosyalarını hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve tüm sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi adına detaylı bir şekilde inceliyoruz. Toplanan taleplerin yoğun olması, başvuruda verilen evrakların kurumlardaki teyit sürelerinin uzamasına neden oluyor. Kura çekiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için noter ile yaptığımız görüşme sonrasında ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Dosyaların incelemesi en kısa sürede tamamlanarak noter huzurunda kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Yeni kura tarihlerini de belediyemizin internet sitesi manisa.bel.tr adresinden ve Manisa Toplu Konut Yatırım şirketimizin sitesi manisatoplukonut.com adresinden duyuracağız” dedi.

“HER ŞEY MANİSALILARIN MUTLULUĞU VE ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNİN GÜLMESİ İÇİNDİR”

Dairelerin sözleşmede yazan teslim tarihinde herhangi bir değişikliğin sözkonusu olmadığını vurgulayan Başkan Zeyrek, “Özellikle vurgulamak isterim ki, kura tarihinin uzaması, teslim tarihinin uzaması anlamı taşımıyor! Dairelerin teslim tarihinde; mülk sahipleriyle yapılan sözleşmeler ve ihale kapsamındaki bağlayıcı maddelerden dolayı herhangi bir değişiklik olmayacak. Ben her yerde şunu vurguluyorum: Attığım her imzada Selendi’nin, Soma’nın, Demirci’nin dağ köyünde yalınayak dolaşan çocukların hakkının olduğunu bilerek imza atıyorum. Ve halkımın emaneti olan her kuruşun da peşinden koşuyorum. 5 yıl boyunca da bu anlayışımız böyle devam edecek. O açıdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın, her şey Manisalıların mutluluğu ve çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi içindir” diye konuştu.

“1+1 DAİRENİN İLK YILDAKİ TAKSİTLERİ 20 BİN TL”

Başkan Zeyrek, 1+1 daire için ilk yıldaki taksit ödemelerinin yalnızca 20 bin TL olduğunu belirterek, “Sağ olsun Noran İnşaat Şirketi’nin de bu konuda çok özverili davranışı oldu. Bizim Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile beraber hem sizlerin hakkını korumak hem de müteahhit firmanın bu işi sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi için güzel bir çalışmamız oldu. Mesela, 1+1’in ben sizlere fiyatını söyleyeyim. Siz de bunları göreceksiniz. Aylık taksitimiz ilk yıl için 20 bin TL, ikinci yıl için 30 bin TL, üçüncü yıl için 35 bin TL, dördüncü yılda 45 bin TL ve beşinci yılda 50 bin TL aylık ödemelerle ve ara peşinat sistemi ile birlikte 1+1 daireye sahip olabiliyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek konuşmasının tamamladıktan sonra vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi. Soruların yanıtlanmasının ardından ise toplantı son buldu.