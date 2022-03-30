Başkan Gürün, Ramazan dayanışma paketini açıkladı

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:53

Muğla'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara Halk Kart ile destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yardım miktarını Ramazan Ayı’na özel olarak arttırdı. 2 bin 692 aileye 11 milyon 949 bin 820 TL’lik destek sunan Halk Kart yardımları, Ramazan ayına özel olarak 300 TL artırıldı.

BAŞKAN GÜRÜN: PAYLAŞIMIN AYI RAMAZAN

Düzenlemeye ilişkin sosyal merdya hesabından açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ramazan Ayı’nın sabır, hoşgörü ve paylaşma ayı olduğunu söyleyerek, “Öncelikle paylaşmanın ayı Ramazanda tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket diliyorum. Biz Muğla’da büyük bir aileyiz. Ailelerin en büyük özelliği birbirlerine olan desteği ve sevgisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak ailemizin en önemli fertleri olan vatandaşlarımıza sevgimiz ve desteğimiz büyüyerek devam ediyor. Herkese şimdiden iyi ramazanlar diliyorum” dedi.