Başkan Soyer: Bu memleketin kurtuluşunun tek bir yolu var, o da eğitim!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 15:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de öğrenim gören gençlerin bilim, kültür, sanat ve spor alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 6 eğitim vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı. İzmir Eğitim Vakıfları İşbirliği Modeli’nin Egemenlik Evi’ndeki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İZEVİM (İzmir Eğitim Vakıfları İşbirliği Modeli) Genel Koordinatörü Can Güvenir, Cevdet İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Keskiner, Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV) Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Aybar, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Apak, Url a Eğitim Vakfı (UREV) Yönetim Kurulu Başkanı Hale Pekerten katıldı.

SOYER: MEMLEKETİN KURTULUŞUNUN TEK YOLU EĞİTİM

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eğitimin ve bu alanda gönüllü faaliyetlerin önemine değindi. Soyer, “En önemli fayda gönüllülük. Kimse size bir ödül vermiyor. Ama siz vicdanen ve zihnen bunun gerekli olduğuna inandığınız için bu yola baş koyuyorsunuz. Bu eşsiz bir şey. Kendini vakfetmek dünyanın en kıymetli şeyi. Önce neye yatırım yapmak istersiniz?’ diye sorsanız ‘eğitim’ derim. Bu memleketin kurtuluşunun tek bir yolu var. O da eğitim. Güçlü paydaşlarımızla bizler de yerel yönetimler olarak sizlerin yüce gönüllüğünüze katkı koymaya hazırız. İzmir’e değil Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN"

Başkan Tunç Soyer’in bir sene önce verdiği görevi iş birliği modeliyle geliştirdiklerini ifade eden İZEVİM Genel Koordinatörü Can Güvenir, “İzmir’de 6 vakıf olarak birlikteyiz. Çocuklar, gençler ve eğitim çağındaki yetişkinler hepimizin ortak alanı. ‘Hepimiz aynı alanda çalışıyoruz ama etkisini nasıl artırabiliriz’ diye düşündük. Hepimizin bir araya geldiği İZEVİM’de birleştik. İzmir’e mal olacak bir işbirliği modeli geliştirmek istedik. Aynı alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle bir arada çalışmasının Türkiye’ye de örnek olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM VAKIFLARIYLA İMZALANAN PROTOKOLÜN AMACI NEDİR?

Protokolün temel amacı, İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin iş birliği kültürü içerisinde bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri gibi olanaklara daha rahat erişebilecekleri ortak çalışmalar yürüterek öz farkındalığı, öz motivasyonu ve aidiyet duygusu yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, olarak tanımlanıyor. Kültür, sanat, spor ve bilim alanlarında ortak projeler üretmek, bilgi ve deneyim paylaşmak, yürütülen çalışmaların etki ve verimliliğini artırmak için destek mekanizmalarını işletmek, personel ve gönüllü kapasitesinin güçlendirilmesi için ortak çalışmalar düzenlemek protokolün ana yükümlülükleri arasında yer alıyor.