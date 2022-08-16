Başsavcılık, stajyer mühendisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı

16 Ağustos 2022 Salı, 13:17

Başkent Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk ve beraberindeki 2 stajyer mühendisin yapımı devam eden inşaatta dün 16.30 sıralarında incelemelerde bulundukları, rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle kolon kalıbının arkasına saklandıkları, sonrasında ise devrilen kalıpların altında kaldıkları öğrenildi.

Kazanın ardından inşaatta çalışmalar durdurulurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamladığı, kazaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerinin alınmaya başladığı, savcılıktan gelecek bilirkişinin kaza yerinde incelemelerde bulunulacağı öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN BAŞ SAĞLIĞI

Kazanın yaşandığı gün staja başladığı öğrenilen Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk'ün, üniversitenin Amerikan futbolu takımının oyuncularından olduğu kaydedildi.

Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımı Red Deers'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız oyuncularından Taha Öztürk kardeşimiz elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Red Deers ailesi ve tüm Amerikan futbolu camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.