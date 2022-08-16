Başsavcılık, stajyer mühendisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı
Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk'ün hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Başkent Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.
Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk ve beraberindeki 2 stajyer mühendisin yapımı devam eden inşaatta dün 16.30 sıralarında incelemelerde bulundukları, rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle kolon kalıbının arkasına saklandıkları, sonrasında ise devrilen kalıpların altında kaldıkları öğrenildi.
Kazanın ardından inşaatta çalışmalar durdurulurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamladığı, kazaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerinin alınmaya başladığı, savcılıktan gelecek bilirkişinin kaza yerinde incelemelerde bulunulacağı öğrenildi.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN BAŞ SAĞLIĞI
Kazanın yaşandığı gün staja başladığı öğrenilen Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk'ün, üniversitenin Amerikan futbolu takımının oyuncularından olduğu kaydedildi.
Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımı Red Deers'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız oyuncularından Taha Öztürk kardeşimiz elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Red Deers ailesi ve tüm Amerikan futbolu camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi
- Müdürlükten açığı gizleme çabası