Batman’da kaza: 2 ölü 1 yaralı
Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Güneykent çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde bir otomobil otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Meydana gelen trafik kazasında ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
- İzmir'de silah kazasında 1 asker şehit oldu
Video Haberler
- İstanbul'daki özel yurtta öğrencilere şiddet!
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Juventuslu futbolcu soruşturmada ifade verdi
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
- Bir zam da akaryakıt ürünlerine!
- Bir ilçede eğitime kar engeli
- Türkiye, SAMP/T hava savunma sistemine geri mi dönüyor?
- Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi
- Kuzey Makedonyalılardan Ronaldo'ya mesaj
- JPMorgan'dan yeni petrol öngörüsü
- İstanbul'daki özel yurtta öğrencilere şiddet!
- İllerin milletvekili sayıları değişti