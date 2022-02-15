Bayraklı’da 20 bin aileye sürekli destek

15 Şubat 2022 Salı, 12:11

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, pandemi, 30 Ekim depremi ve sel felaketlerinde başlattığı “dayanışma ağını” genişletti. İlçe genelinde, dar gelirli tüm ailelere destek olmak için belediye ekipleri, sürekli yardım sağlanan aile sayısını 20 bine yükseltti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak gıda kolileri gönderilirken, ihtiyaç sahibi ailelere de ev eşyası ve kıyafet yardımı yapılıyor. Özellikle kış aylarında, yakacak ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıyor.

SANDAL: BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz bu yola çıkarken, Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek dedik. Belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek, ihtiyaç sahiplerine destek olacağımızı söyledik. Bu anlayışla, dar gelirli ailelerimize, çeşitli konularda düzenli olarak destek oluyoruz. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma ağıyla Bayraklı’daki her haneye dokunuyoruz! Çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi.