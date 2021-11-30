BDDK'den faizsiz bankacılık hakkındaki bilgilendirmelere ilişkin düzenleme

30 Kasım 2021 Salı, 09:49

Toplam 4 bölümden oluşan tebliğ ile katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının, müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilecek. Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması ise zorunlu olacak. Söz konusu bilgilendirme; sözlü, yazılı ya da uzaktan iletişim araçlarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, ürün ve hizmet alma sürecine dair yapılan bilgilendirmenin etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi edinmek, eksik ve yanlışları düzeltmek amacıyla örnekleme yöntemiyle yılda en az bir defa müşteri anketi yapılması zorunlu olacak. Anketlerde, müşterinin kendisine sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusundaki farkındalık ve memnuniyet seviyesi ölçülecek.