Bekir Pakdemirli ders almıyor: Yeni facialar kapıda

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Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl 8,1 milyar TL olan orman yangınlarıyla mücadele bütçesini bu yıl 5,4 milyar TL’ye düşürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırma yapılacak alanların büyüklüğünü azaltacağını açıkladı.
Geçen yıl orman yangınlarının birçok kenti etkisi altına almasına ve binlerce hektarlık alanı küle dönmesine rağmen orman yangınlarıyla mücadele bütçesi azaltıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2022 Yılı Performans Programı’nda, “Ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunmakta olup, toplam ormanlık alanın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu sebepten orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almaktadır” denildi.
Ancak bu açıklamaya ve orman yangınlarının her yıl artmasına rağmen orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçe azaltıldı. Bakanlığın raporuna göre, geçen yıl orman yangınlarıyla mücadele toplam 8 milyar 190 milyon TL harcandı. Bu yıl ise yangınlarla mücadele için OGM bütçesinden 5 milyar 407 milyon TL harcanacağı belirtildi. Öte yandan 2020 yılında orman yangınları nedeniyle 20 bin 935 hektarlık ormanlık alan yandığı açıklandı. OGM, 2021 yılı için de “orman yangını çıkmayacağını” belirtti. Ancak, 2021 yılında yangınlarda zarar gören alanların büyüklüğü 2020’ye göre tam 7 kat arttı ve orman yangınları nedeniyle tam 139 bin 503 hektarlık alan küle döndü.
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN AZALTILACAK
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda da ağaçlandırma yapılan alanlara yönelik rakamlara yer verildi. Geçen yıl 35 bin 372 hektarlık alan ağaçlandırıldığı ve ağaçlandırılacak alanların azaltıldığı ifade edildi.
Bakanlığın programında, bu yıl 33 bin, 2023’te 29 bin ve 2024 yılında ise sadece 15 bin hektarlık alanın ağaçlandırılacağı belirtildi.
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