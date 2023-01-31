Beklenen soğuklar etkili oluyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:30

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:30

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine yönelik tarihler merak ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den kritik açıklamalar geldi. Şen, "İstanbul'da tepelerde kar vardı ama bugün yok. Öğleden sonra tekrar buralara kar yağacak bugün" dedi. Şen açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Şu anda Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da kar yağışı var. Bunun dışında da Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yağmur olacak. Hafta sonu ise biraz daha artıracak kar etkisini. Nerede artıracak? Hem Anadolu'da artıracak hem de İstanbul'da. Megakentte cumartesi ve pazar akşamı gibi sanki biraz daha fazla kar yağacak gibi görünüyor.

"5-6 GÜNLÜK ETKİ"

Bu kış mevsiminde Türkiye'yi etkileyen iki tane sistem vardır. Biri İzlanda alçak basınç sistemi, biri de Silivri alçak basınç sistemidir. Bunlarda oluşan hava kütleri, oradan yola çıkarlar ve bizi de etkilerler. Çıktıkları yollarda kendi sistemlerini değiştirirler. Şimdiki bu karlı sistem, Sibirya yüksek basıncının etkisi altında. Çünkü İzlanda alçak basıncını, Avrupa üzerindeki bir yüksek basınç bloke etti orada. Onun bize pek etkisi gelmeyecek gibi. Ama Sibirya yüksek basıncı biraz sarkıyor bize doğru. Onun etkisine gireceğiz önümüzdeki 5-6 gün. Önümüzdeki hafta ortasına kadar İstanbul'da kar yağışı biraz daha artacak."