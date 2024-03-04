Beşiktaş - Halkalı arası taksimetre açmadan bin lira istedi! Sürücü tepki gösterince araçtan indirdi

İstanbul Beşiktaş'ta sürücü taksimetre açmadığı yolculukta bin lira istedi. Yolcu ise ücreti ödemeyerek araçtan indi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:28
Beşiktaş - Halkalı arası taksimetre açmadan bin lira istedi! Sürücü tepki gösterince araçtan indirdi
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İstanbul’un birçok semtinde zaman zaman taksi sürücüleri ve yolcular arasında çeşitli nedenlerle tartışmalar çıkıyor. Son olarak taksiyle yolculuk yapan bir kadın, evinin önüne geldiğinde araçtan inerek ücreti vermek istemedi. Bunun üzerinde taksi sürücüsü ile aralarında tartışma başladı. Taksi şoförü, kendisine iftira atma ihtimaline karşı o kadını kayıt altına alırken, “Seni savcılığa vereceğim” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARI YOLDA İNDİRDİ

Yaşanan diğer olayda ise iddiaya göre Beşiktaş Kuruçeşme’den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı’ya gitmek istediklerini söyledi. Ardından taksi sürücüsü Halkalı’ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


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