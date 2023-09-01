Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde yangın paniği

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:05

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:21

Yangın, Hakkı Yeten Caddesi üzerinde bulunan Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 08.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kültür merkezinin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kültür merkezinden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.