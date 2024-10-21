Beton pompası aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton pompası aracının çarptığı İsmail Mamur, hayatını kaybetti.
Şehit İdris Doğan Caddesi’nde B.T. idaresindeki beton pompası aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Mamur'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mamur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mamur'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülürken, B.T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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