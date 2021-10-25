Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah MP5 bulundu
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama ve silahla gerçekleştirilen eylemlere yönelik yaptığı çalışmalarda, metruk bir binanın içerisindeki molozların arasına saklanmış otomatik silah “MP5” buldu.
Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen silahlı yaralama, işyeri kurşunlama, silahla gerçekleştirilen eylemler ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Ekipler, olayların ardından suç unsurlarının terk edilmiş metruk binalarda bulunma ihtimaline karşın, mahallelerdeki metruk binalarda arama yaptı.
Piripaşa Mahallesinde bulunan metruk binayı kontrol eden ekipler, molozların altında arama yaptı. Aramalar sırasında polis, "MP5" diye tabir edilen otomatik bir silah ele geçirildi.
Polis ekipleri, silahın hangi olaylara karıştırdığı veya hangi olayda kullanılacağına dair çalışmalar yapıyor.
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