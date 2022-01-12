Bıçakla 'şaka yapan' arkadaşını kalbinden bıçakladı
Adana’da kendisine bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Adana'da, 9 Ocak’ta saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde bir kişi bıçakla şaka yaptığı söylenen arkadaşını kalbinden bıçakladı. Sokakta bekleyen Volkan E., yanına gelen arkadaşı Mustafa Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan E., Mustafa Y.'yi göğsünden ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar’ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi bir arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Volkan E. ifadesinde, “Şakalaşıyorduk. Sonra birden bıçak çekti. Ben de elindeki bıçağı alıp, kendisine salladım. Sonra da olay yerinden kaçtım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Mustafa Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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