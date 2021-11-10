Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:04

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI YİNE ARTIŞTA!

Bakanlığın açıkladığı 8 Kasım Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 824 vaka tespit edilmiş ve 187 kişi hayatını kaybetmişti. 9 Kasım verilerine göre ise vaka sayısı artarak 29 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 196 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı” dedi.