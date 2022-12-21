Bina görevlisine 5 yaşındaki kız çocuğuna sarkıntılıktan 4 yıl 2 ay hapis

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:17

Olay, geçen 2 Eylül'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, bina görevlisi S.Ç. kira alacağı için M.Y.'nin yaşadığı eve geldi. Mağdur kızın teyzesinin eski kocası da olduğu öne sürülen şüpheli bina görevlisi Ş.Ç., binaya ait garajda mağduru kucağına oturttuğu, ardından boynunda öptüğü iddia edildi.

Annesinin banyo yaptırırken, boynundaki morluğu sorması üzerine mağdur kızın olayı anlatması üzerine Ş.Ç., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.Ç. ile mağdur kız çocuğunun şikayetçi anne ve babası hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Ş.Ç., "Benim de evladım var. Böyle bir şeyi nasıl yapayım. Bana iftira atıyorlar" dedi.

Sanık avukatı da müvekkili ile mağdurun anne ve babası arasında kira isteme meselesi yüzünden husumet olduğunun sabit olduğunu belirterek beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Anne ve baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Duruşma savcısının beraat yönünde mütalaa verdiği davada, mahkeme heyeti sanık Ş.Ç.'nin eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.