Bir anda araç üzerlerine uçtu: 3'ü ağır 4 yaralı

12 Ekim 2021 Salı, 22:49

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 32. kilometresindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Göçer idaresindeki 06 GUE 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters yöne girdi. Yaklaşık 150 metre boyunca ters yönde ilerleyen otomobil, Şahin İldemir'in kullandığı 06 BN 2237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerdeki yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Serhat Göçer (28) ile yolculardan Bayram C. (29), Emrah D. (29) ve Emirhan İ. (11) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumları ağır olduğu öğrenildi.



Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası otomobillerde patlama veya yanma riskine karşı tedbir aldı. Trafik polisi, Ankara-Kırıkkale kara yolundaki trafik akışı ise bir süreliğine emniyet şeridi üzerinden sağladı. Kaza sonrası yaşanan uzun araç kuyruğu ise "drone" ile havadan görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'BİR ANDA ARAÇ ÜZERİMİZE UÇTU GELDİ'

Eşiyle birlikte kazadan yara almadan kurtulan Şahin İldemir, "Ankara istikametinden geliyorduk. Bir anda araç üzerimize uçtu geldi. Çocuğumun sadece dizi yaralandı. Arkada oturuyordu. Bizim emniyet kemerimiz bağlı olduğu için Allah'a şükür sağlık durumumuzda bir sıkıntı yok. Araç bir anda çıktı. Araç çok hızlı geliyordu bir anda uçtu üzerimize" ifadesini kullandı.